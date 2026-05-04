SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil apreendeu na manhã de hoje o quarto adolescente identificado como um dos envolvidos no caso do estupro coletivo contra duas crianças, ocorrido na semana passada, na zona leste de São Paulo.

O adolescente, de 15 anos, foi localizado no bairro Ermelino Matarazzo. Ele foi apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado entre a madrugada e a manhã. Ele foi encaminhado à delegacia acompanhado da mãe.

Outros três adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, já haviam sido apreendidos por participação no crime. O adolescente apreendido hoje será encaminhado à Fundação Casa.

O suspeito adulto, de 21 anos, foi preso temporariamente em Jequié, na Bahia. A Polícia Civil realiza tratativas com as autoridades baianas para viabilizar a transferência do investigado para São Paulo.