RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta segunda-feira (4) uma operação contra integrantes da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) que estariam envolvidos com a cadeia de crimes com celulares.

As práticas, conforme a polícia, incluem desde roubos e furtos até desbloqueio de aparelhos e fraudes bancárias. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em comunidades do complexo do São Carlos, na região central do Rio, e em endereços no estado de São Paulo.

Segundo a polícia, o grupo atuava principalmente na área central e na zona sul da capital fluminense, priorizando a subtração de aparelhos de alto valor.

As investigações apontam que, em seguida, os celulares eram levados para o complexo do São Carlos, onde os criminosos faziam o desbloqueio dos dispositivos e acessavam os dados das vítimas para realizar transações bancárias fraudulentas, como transferências e empréstimos.

As apurações também indicam que, nos casos de aparelhos com maior nível de segurança, o grupo contava com o apoio de comparsas no estado de São Paulo para viabilizar o desbloqueio.

Por volta das 10h, não havia informações oficiais sobre o número de presos.

A operação foi deflagrada por policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova) e conta com o apoio de agentes do DGPC (Departamento-Geral de Polícia da Capital), do DGPE (Departamento-Geral de Polícia Especializada) e da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais).

A ofensiva é mais uma etapa da Operação Rastreio, que busca combater a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares no Rio de Janeiro. A polícia diz que as ações contínuas já resultaram em mais de 13,3 mil aparelhos recuperados, incluindo 6 mil devolvidos para os donos.