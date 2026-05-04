SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quarto e último adolescente suspeito de envolvimento no caso de abuso sexual contra dois meninos, de 7 e 10 anos, na zona leste de São Paulo, foi apreendido na manhã desta segunda-feira (4) por policiais civis do 63° Distrito Policial (Vila Jacuí).

O adolescente, de 15 anos, foi localizado no bairro Ermelino Matarazzo, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado durante a madrugada e a manhã. Ele foi encaminhado à delegacia acompanhado da mãe.

Ele será encaminhado para a Fundação Casa.

Outros três adolescentes de 14, 15 e 16 anos já haviam sido apreendidos por participação no crime. Os nomes dos suspeitos não foram revelados e a reportagem não conseguiu identificar a defesa deles.

Outro investigado, Alessandro Martins dos Santos, 21, foi preso na Bahia, na sexta-feira (1°), na cidade de Brejões, a cerca de 270 km de Salvador. Após a detenção, ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia Territorial em Jequié (BA), a 130 km de Brejões.

A Polícia Civil mantém tratativas com a polícia da Bahia para fazer a transferência dele para São Paulo.

As duas crianças, de 7 e 10 anos, vítimas de um estupro coletivo na zona leste de São Paulo, foram atraídas pelos suspeitos com um convite para soltar pipa, segundo a delegada Janaína da Silva Dziadowczyk, responsável pelo caso.

O crime ocorreu em 21 de abril, em São Miguel Paulista, e foi descoberto após imagens do crime circularem em redes sociais.

Segundo a delegada, os investigados eram vizinhos das crianças, conviviam com elas e, por isso, tinham sua confiança.

"[Os criminosos] Chamaram para soltar pipa. Eles foram atraídos para esse imóvel porque eles passaram e falaram 'entra aqui que tem uma linha' e foi a forma que eles foram atraídos para dentro daquele imóvel", afirmou Janaína.

Segundo Divaldo Rosa, subprefeito de São Miguel, que acompanha o caso e acionou o Conselho Tutelar, os vídeos foram compartilhados pelos próprios suspeitos.