Rochas de praia descritas por Darwin, espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção e sítios arqueológicos pré-históricos. A Restinga de Jaconé, localizada entre os municípios fluminenses de Maricá e Saquarema, é considerada uma área de grande riqueza ambiental, científica e social, apesar de ser severamente fragmentada.

Ponto de passagem do naturalista britânico Charles Darwin, a restinga, no lado de Maricá, possui o primeiro sítio geológico de beachrocks descrito no Brasil. Chamadas de rochas de praia ou praianitos, essas formações têm cerca de 7 mil anos e são de grande importância científica e ambiental. As beachrocks de Darwin estão no centro de uma disputa que opõe ambientalistas e o projeto de construção de um porto. Um imbróglio que se arrasta há mais de 15 anos.