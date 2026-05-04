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A crescente presença das criptomoedas nas carteiras de investidores tem impulsionado novas formas de utilização desses ativos. Entre elas, o crédito com garantia em cripto passa a integrar o planejamento financeiro de quem busca liquidez sem abrir mão da exposição ao mercado digital.



A prática consiste em utilizar moedas como o Bitcoin como garantia para obtenção de empréstimos, criando uma alternativa que dialoga com modelos já conhecidos no sistema financeiro, mas adaptados à lógica das blockchains.



Como o crédito com garantia funciona?



O modelo é baseado na chamada sobrecolateralização. Para acessar determinado valor em crédito, o investidor precisa depositar uma quantia maior em criptomoedas como garantia.



Esse mecanismo funciona como proteção contra a volatilidade. Enquanto o empréstimo com garantia em Bitcoin, por exemplo, estiver ativo, as criptomoedas ficam bloqueadas na plataforma, que pode ser centralizada ou operada por contratos inteligentes.



Após a quitação da dívida, o usuário recupera o acesso integral às criptomoedas depositadas.



Liquidez sem venda de ativos



Um dos principais atrativos dessa modalidade é a possibilidade de acessar recursos sem precisar vender os ativos digitais. Isso permite que o investidor mantenha sua posição no mercado, mesmo em momentos de necessidade financeira.



A estratégia pode ser útil tanto em cenários de alta quanto de baixa. Em períodos de valorização, evita a saída precoce de um ativo. Já em momentos de queda, reduz a necessidade de vender com perdas.



Na prática, o patrimônio digital passa a ser utilizado como ferramenta para geração de liquidez.



Volatilidade como fator central



Apesar das vantagens, a volatilidade das criptomoedas é um elemento que influencia diretamente esse tipo de operação. Oscilações de preço podem alterar rapidamente o equilíbrio entre o valor da garantia e o valor da dívida.



Quando esse limite é atingido, a plataforma pode emitir uma chamada de margem, solicitando reforço de garantia. Caso não haja resposta, pode ocorrer a liquidação automática de parte dos ativos.

Esse risco torna o acompanhamento constante da operação uma etapa importante dentro do planejamento financeiro.



Plataformas e modelos disponíveis



As operações de crédito com garantia em cripto são oferecidas em diferentes formatos. Plataformas centralizadas atuam como intermediárias, estabelecendo regras, taxas e prazos.



Já no ambiente descentralizado, protocolos baseados em redes como a Ethereum executam automaticamente as condições por meio de contratos inteligentes. Cada modelo apresenta características próprias, o que pode influenciar a escolha de acordo com o perfil do investidor.



Integração ao planejamento financeiro



A inclusão desse tipo de crédito no planejamento financeiro depende de uma análise cuidadosa. Fatores como objetivo do empréstimo, prazo, custo e tolerância ao risco precisam ser considerados.



Para alguns investidores, o modelo pode funcionar como uma alternativa para financiar projetos ou aproveitar oportunidades sem comprometer o portfólio.



Para outros, pode representar uma forma de diversificar estratégias dentro do universo cripto.



Uso estratégico exige cautela



O crédito com garantia em criptomoedas amplia as possibilidades de gestão financeira ao transformar ativos digitais em fonte de liquidez. Ao mesmo tempo, a volatilidade do mercado exige atenção constante e compreensão das regras envolvidas.



Mais do que uma alternativa isolada, o modelo passa a integrar um conjunto de estratégias que combinam inovação tecnológica e práticas financeiras já conhecidas. O equilíbrio entre liquidez e risco se torna o ponto central para quem decide incorporar esse tipo de operação ao planejamento, utilizando o potencial das criptomoedas de forma mais ampla e dinâmica.



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