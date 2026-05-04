BELO HORIZONTE, MG E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte bateu na parte lateral de um prédio após decolar no início da tarde desta segunda-feira (4) do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam na aeronave. O piloto e o copiloto morreram no local. Outras duas vítimas foram retiradas com vida e levadas em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. As equipes trabalham na remoção do último ocupante.

Segundo apuração preliminar, o avião atingiu a caixa de escada do edifício.

Não houve vítimas no edifício atingido e, segundo os bombeiros, não há risco estrutural aparente.

Houve vazamento de combustível no estacionamento de um mercado, mas o risco de explosão já foi neutralizado com aplicação de espuma mecânica, de acordo com os bombeiros.

A reportagem teve acesso a um vídeo do interior do local em que um dos feridos aparece com a perna supostamente fraturada. Ele estava consciente no momento do resgate e foi levado junto dos outros feridos ao hospital.

Informações preliminares indicam que a aeronave teria perdido altitude após deixar o aeródromo e atingiu um edifício de três andares na rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, a cerca de seis quilômetros do aeroporto. Um mercado opera no local.

O local da queda é 3,9 quilômetros distante da cabeceira 31, a mais próxima da avenida Cristiano Machado.

Imagens mostram que a aeronave planou entre os prédios até atingir o topo do edifício. Há um possível vazamento do combustível no estacionamento do supermercado.

O avião é de matrícula PT-EYT e tem situação normal de aeronavegação, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB).

Segundo registro na Anac, a aeronave é do modelo NEIVA EMB-721C, foi fabricada em 1979 e está em situação legalizada. O operador atual do avião é uma empresa de internet de Teófilo Otoni (MG).