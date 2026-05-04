SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um possível surto de hantavírus pode ter causado três mortes e três adoecimentos em um cruzeiro que partiu da Argentina a caminho de Cabo Verde. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), um caso foi confirmado e os outros cinco seguem em investigação. No Brasil, foram identificados 2.377 casos entre 1993 a 2024, sendo 540 óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde, sendo a maioria na região rural.

O vírus, do gênero Orthohantavirus, é o agente causador da zoonose hantavirose, transmisitda por roedores silvestres, também conhecidos como ratos do mato. Informações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente afirmam que existem mais de 200 espécies desses roeadores e eles estão mais presentes em regiões rurais e silvestres, o que explica o porquê de 70% dos casos da doença serem na zona rural. Ratos urbanos ?ratazana, rato preto e camundongo? estão mais associados à transmissão de leptospirose.

Segundo o pneumologista Carlos Carvalho, professor da faculdade de medicina da USP (Universidade de São Paulo) e diretor da UTI Respiratória e da telemedicina do InCor (Instituto do Coração), o vírus é mais frequente em alguns países da América do Sul, principalmente no Brasil.

"Ele [o vírus] é eliminado através da mordida ou das fezes e urina desses roedores. Então, se uma pessoa vai varrer o lugar e isso sobe como aerossóis, a pessoa pode inalar esse vírus e ele vai entrar nas vias respiratórias", afirma.

A forma mais comum de manifestação da doença nas Américas é pela Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. A fase inicial da doença dura cerca de 3 a 5 dias e os principais sintomas são dor de cabeça e febre alta, dores no corpo, sintomas gastrointestinais, como diarreia, náusea, vômito e dor, similar a um resfriado ou virose comum.

A fase mais avançada, chamada de cardiopulmonar, pode progredir entre 4 e 24 horas após o início de tosse e dificuldade respiratória. Ela também é caracterizada pela respiração acelerada, pressão baixa, edema pulmonar e taquicardia. Além desses, o relatório de prevenção da Opas (Organização Panamericana de Saúde), que identificou aumento dos casos no continente americano durante 2025, indica que há sintomas específicos da manifestação da síndrome na América do Sul, como manchas vermelhas na pele, sangue na urina e rubor facial.

"[A infecção] Vai desde um extremo relativamente benigno até quadros graves de choque e insuficiência respiratória, precisando de UTI e suporte ventilatório", afirma Carvalho. Não se sabe ainda o que determina se a doença vai ser apresentada em um quadro leve ou grave, podendo ser desde genética até a carga viral inalada.

O desmatamento e expansão urbana para áreas rurais, favorecendo o contato entre humanos e os roedores, são fatores de risco para a doença, assim como limpar celeiros, estábulos ou áreas infestadas por roedores e outras ocupações agrícolas e de controle de pragas.

Até o momento, não existe vacina eficaz para os hantavírus nas Américas. A prevenção baseia-se em impedir o contato humano com roedores e suas excretas ?urina, fezes e saliva. As recomendações da Opas são vedar a entrada de roedores dos ambientes, manter alimentos guardados e o terreno limpo. Também é indicado o uso de armadilhas de pressão, que são as ratoeiras convencionais.

Ao limpar um local que pode estar infectado, a organização sugere ventilar a área por pelo menos 30 minutos antes de entrar e desinfectar com uma solução de água sanitária (proporção um para dez) ou detergente. Varrer ou usar aspiradoes de pó pode fazer com que os resídos infectantes se espalhem com mais facilidade. Usar luvas de borracha ou plástico durante todo o processo.

No caso do navio com o possível surto de hantavirose, Carvalho indica que há também a possibilidade de infecção de alimentos que estavam em porões com roedores infectados. "Tem que lavar bem bastante alimentos, como frutas, bebidas em lata e as mãos, porque o vírus pode estar alojado nesses objetos."