SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi achada morta, ao lado da filha, dentro de um carro submerso no rio Paraná, no perímetro do município de Porto Rico, na região noroeste do estado, na noite do sábado.

As vítimas foram identificadas como Iria Djanira Ramon Costa Talaska, 36, e Maria Laura Ramon Talaska, 3. Um homem de 38 anos, que não foi identificado, também estava dentro do carro, mas conseguiu sobreviver e foi socorrido. As informações são da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros do Paraná.

Mãe e filha estavam dentro do carro quando a tragédia ocorreu, por volta das 22h30 do sábado. O veículo teria despencado de uma rampa e caído dentro do rio em circunstância ainda a serem esclarecidas.

Corpos de Iria e Maria Laura foram resgatados pelos bombeiros na madrugada do domingo. Os militares também retiraram o carro de dentro do rio e o veículo deverá passar por perícia.

Ainda não foi divulgado quem pilotava o carro no momento do acidente. De acordo com a polícia paranaense, o caso está sob investigação e os investigadores deverão analisar imagens das câmeras de segurança para refazer o percurso do veículo.

Iria era servidora pública e trabalhava no Hospital Municipal Santa Rita de Cássia, na cidade de Nova Londrina. A prefeitura lamentou a morte de Iria, se solidarizou com os familiares e destacou que ela "atuou com dedicação, responsabilidade e carinho ao próximo" na unidade de saúde.

Os corpos de Iria e Alice foram sepultados no Cemitério Municipal de Nova Londrina.