SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O avião de pequeno porte que caiu hoje (4) em Belo Horizonte é operado pela Inet Telecomunicações, empresa sediada em Teófilo Otoni (MG).

O monomotor está registrado no nome da empresa mineira no RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro). A Inet Telecomunicações opera a aeronave de matrícula PT-EYT, mas o tipo de voo realizado no momento da queda ainda não foi esclarecido.

Nas redes sociais, a Inet confirmou a operação da aeronave. A empresa compartilhou publicações lamentando o acidente e pedindo orações.

A empresa atua na região do Vale do Mucuri, em MG. Com sede em Teófilo Otoni, a Inet trabalha operações de telecomunicação, como banda larga, telefonia e TV por assinatura.

A aeronave operava sob regras de aviação privada. O registro da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) confirma que o avião não tinha autorização para funcionar como táxi aéreo.

A falta de licença comercial não indica irregularidade. O avião estava em situação normal para voos particulares e com o certificado de aeronavegabilidade válido até abril de 2027.

O cadastro técnico aponta um registro de proprietário físico. O modelo Neiva EMB-721C, fabricado em 1979 e com capacidade para cinco passageiros, está no nome de Flavio Loureiro Salgueiro.

A queda causou a morte do piloto e do copiloto. O avião caiu na tarde de hoje no bairro Silveira e atingiu um prédio de três andares.

Outras três pessoas ficaram gravemente feridas. Os bombeiros resgataram as vítimas que estavam a bordo e as levaram para o Hospital João XXIII.

O edifício atingido não registrou vítimas nem risco estrutural. A equipe de resgate isolou o local e evitou explosões ao conter o vazamento de combustível.