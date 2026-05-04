SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião não tem prazo de validade definido e pode voar por décadas se cumprir normas rigorosas de manutenção, como no caso do modelo de 1979 que caiu em Belo Horizonte.

A segurança de uma aeronave depende mais das condições de voo do que do ano de fabricação. O fator principal é manter a aeronavegabilidade, com inspeções obrigatórias e troca de peças dentro do prazo.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) exige controle contínuo para liberar voos. A manutenção avalia as horas voadas, os ciclos de pouso e decolagem, além do desgaste de peças e revisões do motor.

Um avião antigo não voa necessariamente com as peças originais. Componentes como motor, hélice, freios e partes estruturais passam por substituição ou reparo frequente, conforme o programa de manutenção do fabricante.

O piloto e o proprietário dividem a responsabilidade pela segurança. A regra da Anac determina que o operador deve conservar o avião, enquanto o piloto precisa atestar as condições antes de cada decolagem.

SITUAÇÃO DO AVIÃO DE 1979

Situação do avião de 1979

O avião que atingiu um prédio em Belo Horizonte tinha cerca de 47 anos de uso. A aeronave, um modelo Neiva EMB-721C de prefixo PT-EYT, foi fabricada em 1979 e operava de forma privada.

O cadastro do avião na Anac mostrava situação normal de voo. O certificado de verificação estava válido até abril de 2027, mas o modelo não tinha autorização para atuar como táxi aéreo.

A idade avançada do avião não indica que ele caiu por falha mecânica. O ano de fabricação orienta a investigação sobre o histórico de manutenção, mas a causa da queda depende de perícia técnica.