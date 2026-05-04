SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IAB/SP (Instituto de Arquitetos do Brasil) e a Prefeitura de São Paulo divulgaram nesta segunda-feira (4) o projeto do futuro parque municipal do Bixiga -que será implantado após 45 anos de mobilização do bairro, especialmente do Teatro Oficina, vizinho ao terreno. A proposta escolhida irá desenterrar e renaturalizar uma parte do córrego homônimo, cujo curso será acompanhado por uma passarela-deque.

O concurso foi vencido pelo escritório Democratic Architects, que terá dez meses para desenvolver o projeto. A previsão é que a obra comece no segundo semestre de 2027.

O parque deve ter 90,4% de seus 11.067 m² de áreas permeáveis. A proposta organiza o espaço em duas áreas, uma delas com quadra, praça para performances, gramado esportivo e "mirante-arquibancada" (como no parque Augusta).

O destaque será para a parte baixa, com uma proposta "agroflorestal", distinta dos parques urbanos tradicionais na cidade. Nela, haverá a renaturalização do córrego e a implantação de um bosque com espécies nativas.

Uma passarela de madeira em zigue-zague irá serpentear o curso do córrego, em meio a "jardins de chuva", que funcionarão como áreas alagáveis em períodos de cheia. A proposta prevê que o trajeto das águas envolva a recuperação de suas margens, de modo a ajudar na filtragem.

O conceito de "parque vivo" também foi destacado no projeto, voltado a intervenções que atraiam fauna, com a instalação de poleiros e casinhas para aves, por exemplo. Mudanças na topografia devem tornar o percurso levemente inclinado.

O escritório vencedor descreve a proposta como uma "alternativa aos espaços verdes tradicionais", chamando as passarelas de percursos didáticos. "Desacelerando o visitante e funcionando como 'contradispositivo' nesta era da acumulação acelerada", descreve.

"Propõe-se uma arquitetura que não compete com a natureza, mas colabora com ela, revelando sua potência e convidando o visitante a contemplá-la", completa.

A proposta inclui, ainda, "bolsões de liberdade", acessíveis até mesmo fora do horário de funcionamento do parque.