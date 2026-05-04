SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico veterinário Fernando Moreira Souto, 36, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), é uma das vítimas da queda de um avião em Belo Horizonte nesta segunda-feira (4). Ele deixa dois filhos pequenos.

Conhecido como Fernandinho, ele era o filho caçula do prefeito Nilo Souto (PDT) e considerado seu braço direito na condução dos negócios da família e na rotina política no município. Ele também tinha uma irmã mais velha.

Além dele, o piloto Wellington Oliveira também morreu. Estavam também na aeronave Arthur Schaper Berganholi, 25, que sofreu fratura no pé; Leonardo Berganholi Martins, 50, pai de Arthur; e Hemerson Cleiton Almeida Souza, 53. Eles foram socorridos em estado grave e levados ao Hospital de Pronto-Socorro João 23.

No momento do acidente, os pais estavam em Belo Horizonte. O prefeito participava de um encontro político na capital mineira ao lado da esposa, Ana Maria Moreira Souto, mãe de Fernando.

Veterinário de formação, Fernando atuava como empresário na cidade. Era dono de uma casa agropecuária e de uma empresa de produção de sal mineral voltado à alimentação bovina, além de ajudar na administração do bananal da família.

Casado com a também médica veterinária Isabella de Paula, ele deixa um filho de três anos e uma filha de cinco meses.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam na aeronave. Fernando e o piloto Wellington Oliveira, 34, morreram no local, conforme identificação da Polícia Civil.

Segundo apuração preliminar, o voo era particular e não operava como táxi aéreo. A aeronave havia sido adquirida recentemente e ainda passava por processo de transferência de propriedade.

A investigação aponta que seis pessoas embarcaram em Teófilo Otoni (MG), mas duas -mãe e filha- desembarcaram em Belo Horizonte antes do acidente.

O avião, um Embraer EMB-721C, perdeu altitude logo após a decolagem do Aeroporto da Pampulha e atingiu a caixa de escada de um prédio no bairro Silveira.

Por meio de nota, a prefeitura de Jequitinhonha lamentou o ocorrido e decretou luto de três dias.

"O expediente nas repartições públicas será disciplinado conforme decreto específico, resguardados os serviços essenciais. A Prefeitura de Jequitinhonha agradece as manifestações de apoio e solidariedade recebidas e reafirma sua solidariedade aos familiares por essa perda irreparável", diz o comunicado.