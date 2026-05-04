Termina, na próxima quinta-feira (7), o período de inscrições para a oficina Fabulações Visuais: Inteligência Ancestral, IA e Criação Fotográfica, que integra o programa Imagens do Povo, do Observatório de Favelas.

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Trata-se de uma formação de 20 horas, em seis encontros semanais, voltada para maiores de 18 anos, especialmente moradores de territórios periféricos que atuam ou têm interesse pela fotografia popular.

A oficina busca fortalecer práticas criativas conectadas com identidade, memória e território e convida participantes a experimentar novas possibilidades de criação de imagens a partir do encontro entre fotografia, inteligência artificial (IA) e saberes ancestrais.

O início das atividades será na terça-feira, dia 12 de maio, com aulas até 16 de junho, no horário de 18h às 21h, sempre às terças.

A ideia é levar os participantes a explorar processos criativos que partem do repertório individual, das epistemologias negras e das tecnologias populares e, a partir daí, construir narrativas visuais autorais, simbólicas e sensoriais.

Ao longo dos encontros, os participantes vão transitar entre teoria e prática, conectando referências históricas e culturais com experimentações contemporâneas.

A introdução à inteligência artificial (IA) e suas aplicações na criação de imagens, as relações entre IA, fabulação preta e história do Brasil, além da noção de Inteligência Ancestral estão entre os conteúdos que serão trabalhados.

A oficina propõe ainda exercícios de desenvolvimento do olhar fotográfico, construção de repertório visual e criação de imagens com IA a partir da elaboração de prompts perguntas ou comandos enviados à IA para gerar respostas, conteúdos, imagens ou ações específicas , pesquisa de referências e exploração sensorial.

As informações são do programa Imagens do Povo, do Observatório de Favelas.

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