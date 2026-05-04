A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a cidade do Rio de Janeiro, com início às 18h de domingo (3) e término previsto para as 15h desta terça-feira (5).

Surf

A praia de Itacoatiara, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, é reconhecida internacionalmente pelas ondas gigantes e potentes, especialmente na Laje do Shock. Na região, as ondas estão superiores a 3,5 metros de altura, o que atrai surfistas.

Recomendações

Para a segurança dos banhistas durante o período de ressaca, o Centro de Operações Rio (COR-Rio) faz as seguintes orientações:

Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;

Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;

Evite pedalar na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;

Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Tags:

ciclovia Tim Maia | ressaca no Rio | Rio de Janeir