RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O esquema de segurança montado para o show da cantora colombiana Shakira em Copacabana, no sábado (2), registrou 115 ocorrências, uma redução de 52% em relação ao megashow de Lady Gaga, em 2025, segundo balanço divulgado pelo Governo do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (4).

Na comparação com a apresentação de Madonna, em 2024, quando houve 252 registros, a queda chega a 54%. De acordo com as autoridades, nenhuma das ocorrências deste ano foi considerada grave.

O evento reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na orla, segundo estimativa da Prefeitura do Rio. O público é semelhante ao esperado para o show e inferior ao registrado na apresentação de Lady Gaga (2,1 milhões), mas superior ao de Madonna (1,6 milhão).

Entre os principais registros estão 66 furtos de celulares, dez roubos a transeuntes e oito roubos de telefones. Também houve ocorrências de estelionato, lesão corporal e porte de drogas.

Seis pessoas foram presas durante a operação, duas delas identificadas por câmeras de reconhecimento facial nos acessos à praia. A polícia também apreendeu 185 objetos perfurocortantes, como facas e tesouras, além de recolher drogas e recuperar uma motocicleta roubada.

O policiamento mobilizou cerca de 8 mil agentes, incluindo equipes das polícias Militar e Civil, bombeiros e agentes de outros órgãos. O esquema incluiu revistas nos acessos à orla, uso de drones, câmeras e torres de observação, além de patrulhamento com motos, viaturas e helicóptero.

Durante o evento, o Corpo de Bombeiros realizou 80 atendimentos no mar e dez em postos médicos. Já a Operação Lei Seca abordou 847 motoristas na região metropolitana e registrou 108 infrações por alcoolemia.

Equipes municipais apreenderam mais de mil garrafas de vidro e quase 2 mil itens irregulares, como churrasqueiras e caixas de som. Um homem foi preso após vender ingressos falsos para uma suposta área VIP do show.

O show fez parte do projeto Todo Mundo no Rio e teve início com mais de uma hora de atraso. Horas antes da apresentação, o pai da cantora, William Mebarak, sofreu um AVC na Colômbia e chegou a ser internado em UTI, segundo a revista Hola!.

Mesmo diante do episódio, Shakira se apresentou para a multidão e, no dia seguinte, afirmou em rede social que o público celebrou "a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições".