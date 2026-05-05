SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A linha 7-Rubi de trens apresenta falha desde o início da manhã desta terça-feira (5) após um furto de cabos na noite desta segunda-feira (4) em São Paulo.

Operação está com maiores intervalos. Segundo a operadora TIC Trens, essa restrição se dá entre as estações Francisco Morato e Jundiaí desde às 5h11 de hoje.

Ainda não há previsão de retorno da normalidade. "Informamos que as equipes de manutenção estão atuando para restabelecer a operação normal no menor tempo possível", disse a concessionária em nota.

O furto de cabos de sinalização ocorreu na noite dsta segunda-feira na região de Botujuru. Alguns cabos e equipamentos foram deixados para trás ao lado dos trilhos.

O suspeito pelo crime ainda não foi identificado. Empresa enfatiza que ações criminosas desse tipo "impactam diretamente a circulação dos trens e a regularidade do serviço, prejudicando os passageiros".