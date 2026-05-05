SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os institutos de meteorologia preveem mais uma dia típico de outono na região metropolitana de São Paulo nesta terça-feira (5), com manhãs e noites mais frias e tarde quente.

Segundo os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar com muita nebulosidade e formação de neblina, mas o sol deve retornar entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas.

Assim, os termômetros devem variar de mínimas de 15°C de madrugada a máximas que podem chegar aos 28°C, com índices de umidade do ar chegando aos 45%.

Nesta segunda (4), a temperatura foi parecida, com mínima de 14,9°C registrada às 6h na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da capital, enquanto a máxima subiu até os 27,6°C, às 16h.

E como sempre ocorre no outono, após o pôr do sol a temperatura volta a cair, provocando uma grande variação térmica.

No final da tarde, a nebulosidade deve aumentar com a chegada da brisa marítima, com a possibilidade de chuva rápida e isolada em um bairro, mas não no vizinho.

No litoral paulista, a previsão também é de tempo nublado com possibilidade de chuva principalmente de manhã. Em Santos, a temperatura deve variar de 19°C a 30°C; em Guarujá, de 21°C a 30°C; e em Ubatuba, de 17°C a 30°C.

Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, também deve fazer calor, com tempo nublado, mas sem chuva, e temperatura de 17°C a 31°C.

No interior do estado, no entanto, o tempo fica mais estável, devido a uma massa de ar seco que encobre a maior parte do país. Segundo o Inmet, os termômetros devem marcar variação de 18°C a 33°C em Campinas, de 19°C a 32°C em Sorocaba, de 20°C a 33°C em Bauru, de 21°C a 33°C em Ribeirão Preto, de 20°C a 34°C em São José do Rio Preto, de 20°C a 35°C em Presidente Prudente e em Araçatuba.

Segundo a Climatempo, a frente fria que passou por São Paulo agora atua na altura do litoral sul da Bahia, favorecendo instabilidades no extremo norte e litoral norte do Espírito Santo e no nordeste mineiro desde cedo, de maneira moderada, ganhando força ao longo do dia, enquanto o sistema frontal avança mais para o oceano até o fim do dia.

O instituto prevê que em pontos do sul, litoral, leste e interior paulista e na Grande São Paulo há previsão de chuva fraca a moderada no decorrer do dia, com trovoadas, por causa da circulação de ventos marítimos, além do extremo sul mineiro e da zona da mata de Minas Gerais.

"Já nas demais áreas, o tempo segue estável, sem previsão de chuva, devido à atuação de uma massa de ar mais seco associada a um sistema de alta pressão em níveis médios da atmosfera. As temperaturas aumentam na região, enquanto cidades do sul e litoral paulista, sul, interior e leste mineiro e sul e interior do Rio de Janeiro terão um dia mais agradável", diz a meteorologista Lívia Caetano.

LITORAL DO NORDESTE SEGUE COM MUITA CHUVA

O Inmet emitiu um novo alerta laranja, de perigo, para acumulado de chuva no litoral nordestinoi entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, justamente as regiões mais afetadas pelas enchentes nos últimos dias. Em Pernambuco e na Paraíba, foram oito mortos e milhares de desabrigados ou desalojados.

Para esta terça, a previsão é de chuva de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. Esse cenário fez com que o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) também emitisse um boletim indicando risco moderado de enchentes e deslizamentos de terra nessas áreas.