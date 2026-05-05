SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil procura Sidney Rosa, 52, suspeito de matar a tiros a companheira, Atais de Souza Costa, 39 anos, na sexta (1º). Segundo relato da família, os dois filhos do casal estavam em casa quando o crime ocorreu em um dos quartos, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O suspeito não havia sido localizado até a publicação desta reportagem e a Folha não identificou a sua defesa.

Uma prima de Sidney disse, em entrevista à TV Record, que o homem passou a demonstrar ciúmes quando Atais começou a trabalhar como recepcionista para ajudar no sustento da casa há cerca de oito meses --antes disso, ele não teria apresentado comportamentos agressivos.

Ainda segundo a prima, ele, que trabalhava como motorista carreteiro, teria deixado de viajar a trabalho por desconfiar da mulher. Sidney, diz ela, não deixava Atais ir sozinha para a academia. O casal estava junto havia 17 anos.

Na noite do crime, o homem teria chegado sob efeito de álcool em casa após sair com os amigos, e nesse momento o casal iniciou uma discussão. Após o disparo de arma de fogo, Sidney fugiu pelo telhado, relataram familiares.

O caso foi registrado como feminicídio no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, de acordo com a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública do estado).

Feminicídios em São Paulo

O estado de São Paulo registrou, no primeiro trimestre de 2026, o maior número de feminicídios entre todos os trimestres da série histórica, iniciada em 2018. Foram 86 casos entre janeiro e março -27 em janeiro, 29 em fevereiro e 30 em março-, alta de 41% em relação ao mesmo intervalo de 2025, quando houve 61 registros (22, 20 e 19, respectivamente), segundo dados da SSP.

Na comparação entre os primeiros trimestres de anos anteriores, o que chegou mais perto foi o de 2024, com 75 casos. O dado consolida uma tendência de crescimento observada ao longo dos últimos anos, com algumas oscilações. Os registros somados de todo o ano passado foram os maiores da série.