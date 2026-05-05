SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 12 anos morreu no domingo (3) após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa em Álvares Machado, no interior de São Paulo. Segundo o depoimento de testemunhas à polícia, Lorena Lourenço da Silva estava em uma caminhonete em movimento, na área rural da cidade, e colocou a cabeça para fora do veículo, sendo atingida em seguida.

A linha provocou um corte profundo no pescoço da adolescente. Ela chegou a ser levada ao Hospital Regional de Presidente Prudente, mas não resistiu ao ferimento.

Em nota, a Divisão Municipal de Educação de Álvares Machado lamentou a morte. Lorena era aluna da rede municipal e treinava na APA (Associação Prudentina de Atletismo).

"Neste momento de dor, a APA, em nome de toda a diretoria, manifesta seus mais sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos da jovem Lorena", diz nota da associação.

O caso é investigado pela Delegacia Seccional de Prudente. Como parte da apuração, policiais civis apreenderam nesta segunda (4) restos de pipas e linhas com material cortante em uma área próxima ao acidente. O material apreendido vai passar por perícia.