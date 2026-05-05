A finalidade é promover o fortalecimento e cooperação entre os conselhos estaduais, distrital e municipais.

Compete à Rede Nacional de Conselhos dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+:

aprovar o regimento interno;

consolidar diagnósticos e demandas de diferentes níveis da Federação;

promover reuniões integradas para discussão;

apoiar processos de criação de conselhos;

encaminhar ao Conselho Nacional temáticas que demandem deliberação;

elaborar relatórios periódicos;

monitorar a implementação da Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+;

contribuir com a realização das conferências nacionais.

A Rede Nacional de Conselhos dos Direitos das Pessoas poderá instituir fóruns temáticos, de caráter permanente ou temporário, conforme a necessidade.

Além disso, a atuação da Rede de Conselhos dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ observará os princípios da gestão democrática, da participação social, dos direitos humanos e do respeito à diversidade sexual e de gênero.

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Diário Oficial da União | LGBTQIA+ | políticas pública