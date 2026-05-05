RIO DE JANEIRO, RJ, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira (5) o deputado estadual do Rio de Janeiro Thiago Rangel (Avante) durante a quarta fase da Operação Unha e Carne.

Conforme a PF, a ofensiva busca desarticular uma suposta organização criminosa voltada para a prática de fraudes em compra de materiais e aquisição de serviços, como obras para reformas, no âmbito da Secretaria de Educação do estado.

A reportagem procurou o gabinete de Rangel por email e telefone na manhã desta terça, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. A Polícia Federal não informou se o deputado já tem defesa constituída ou quem atua na defesa dele.

A operação Unha e Carne é a mesma que havia prendido o deputado estadual e ex-presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) Rodrigo Bacellar (União) em dezembro e março. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou em março a cassação imediata do mandato de Bacellar.

Nesta terça, policiais federais cumprem sete mandados de prisão e 23 de busca e apreensão na capital e nas cidades fluminenses de Campos dos Goytacazes, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana.

As ordens judiciais foram expedidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Rangel e Bacellar nasceram em Campos.

Conforme a PF, as apurações revelaram um possível esquema de direcionamento das contratações realizadas por escolas estaduais para empresas previamente selecionadas e vinculadas ao grupo investigado.

A corporação afirma que, além do crime de organização criminosa, os suspeitos poderão responder por peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, sem prejuízo a eventuais outros delitos que possam surgir no decorrer dos trabalhos.

Em nota, a Alerj disse que está à disposição das instituições no que for necessário para colaborar no esclarecimento dos fatos.

"A Assembleia Legislativa reforça seu compromisso com a transparência e confiança no trabalho dos órgãos competentes", acrescentou.