SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um cozinheiro de 34 anos foi preso em flagrante sob suspeita de estuprar e matar uma vizinha de 65 anos, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada do último sábado (2).

A vítima tinha esquizofrenia e morava a três casas de distância do suspeito, no Jardim São Gabriel.

O suspeito passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (4) e teve a prisão convertida em preventiva (sem prazo). Ele foi representado pela Defensoria Pública, que foi procurada por e-mail na tarde desta segunda, mas não respondeu até a publicação deste texto.

A polícia chegou ao cozinheiro por meio de imagens de câmeras de monitoramento que mostram o suspeito caminhando pela rua e entrando na casa de Marly Baptista Pimenta. Ele foi identificado, de acordo com a investigação, pois tem a mobilidade reduzida e manca ao caminhar.

Nas imagens, é possível ver o suspeito pular o portão da residência, andar por um muro e acessar um terreno baldio para entrar na casa da vítima. A polícia apurou que o suspeito conhecia a rotina de Marly.

Ele foi preso no domingo (3), na cozinha do restaurante onde trabalha.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele confessou o estupro, mas negou que tenha matado a vizinha. Marly foi morta por asfixia, provavelmente com uso de um travesseiro, afirma a polícia.

Na casa dele, foram encontradas uma calça vinho e uma camiseta branca, como as que o suspeito aparece vestindo no vídeo. Havia marcas de sangue nas vestes, de acordo com a polícia.

O caso foi registrado como estupro e feminicídio na Delegacia Seccional de Guarulhos, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

FEMINICÍDIOS EM SP ATINGEM NOVO RECORDE E SOBEM 41% NO TRIMESTRE

O estado de São Paulo registrou, no primeiro trimestre de 2026, o maior número de feminicídios entre todos os trimestres da série histórica, iniciada em 2018. Foram 86 casos entre janeiro e março ?27 em janeiro, 29 em fevereiro e 30 em março?, alta de 41% em relação ao mesmo intervalo de 2025, quando houve 61 registros (22, 20 e 19, respectivamente), segundo dados divulgados na quinta-feira (30) pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O dado consolida uma tendência de crescimento observada ao longo dos últimos anos, com algumas oscilações. Os registros somados de todo o ano passado foram os maiores da série.

O enfrentamento à violência doméstica passou a ser tratado como prioridade pela Polícia Militar. A coronel Glauce Anselmo Cavalli, primeira mulher a assumir o comando da PM em 194 anos de corporação, afirmou durante a posse, na quarta-feira (29) que esse tipo de crime será foco da gestão.

A nova comandante anunciou patrulhas exclusivas para o atendimento de chamadas de violência doméstica, as patrulhas lilases, que devem começar a operar a partir de maio, além da consolidação de cabines destinadas ao atendimento de vítimas mulheres nos centros de operações da PM e ampliação do atendimento via videochamadas.

Dados da SSP mostram ainda que outros crimes contra mulheres também permanecem em patamar elevado. Os registros de estupro somaram 3.852 casos no primeiro trimestre ?sendo 1.185 em janeiro, 1.212 em fevereiro e 1.455 em março. No mesmo período de 2025, foram 3.862 ocorrências (1.286, 1.201 e 1.375, respectivamente), o que indica estabilidade no indicador, com dez casos a menos.