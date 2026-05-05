SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grande incêndio atingiu a favela do Chaparral, na região da Penha, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 20 moradias foram destruídas e muitos animais de estimação morreram queimados.

O fogo na comunidade, na avenida Gabriela Mistral, começou por volta de 2h15 e se alastrou rapidamente.

Os bombeiros enviaram 11 viaturas ao local e o combate às chamas foi feito de cima da ponte Domingos Franciulli Netto porque não havia acesso para as viaturas pela parte de baixo.

O fogo atingiu uma área de cerca de 82 m².

O combate ao incêndio demorou cerca de duas horas, mas uma viatura permaneceu no local até por volta de 6h30.

O viaduto não sofreu danos e segue liberado para carros.

Em outubro de 2025, parte da comunidade também havia sido destruída pelas chamas. Na ocasião, as chamas atingiram área de 600 m² e mais de cem moradias foram atingidas.