SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Show de Shakira em Copacabana registrou o menor número de ocorrências policiais nas três edições do festival Todo Mundo no Rio.

Autoridades de segurança contabilizaram 115 registros no megashow do último sábado, número abaixo das edições anteriores do evento. Em 2025, a apresentação de Lady Gaga teve 238 ocorrências, e o show de Madonna, em 2024, registrou 252, segundo dados apresentados em coletiva ontem no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova.

Furtos de celular caíram mais de 70% em relação ao ano passado, com 66 casos. No show de 2025, foram 222 registros desse tipo, e em 2024, 106, enquanto os roubos de celulares somaram oito ocorrências na noite do show da cantora colombiana.

Roubos a transeuntes, porém, tiveram o maior número de registros entre as três edições, com dez casos. Na comparação, o show de Lady Gaga não teve esse tipo de ocorrência e o de Madonna contabilizou sete, de acordo com o balanço divulgado pelas autoridades.

Outros crimes tiveram alta na comparação com anos anteriores, como porte de droga, estelionato e lesão corporal. O balanço aponta quatro registros de porte de droga, três de estelionato e três de lesão corporal em 2026, acima dos números informados para 2025 e 2024.

Polícia Militar diz que apreendeu 185 objetos perfurocortantes e prendeu seis pessoas durante a operação. Dois adolescentes foram apreendidos, e dois dos presos foram identificados por reconhecimento facial nos pórticos de acesso à orla, sendo um foragido da Justiça e outro com mandado de prisão.

Secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra relatou um caso de reencontro de um adolescente perdido com a família. "Um fato interessante que tivemos é de um adolescente perdido. Os familiares nos procuraram num carro de comando, pegamos a foto desse menor e colocamos no sistema de reconhecimento facial de toda a orla. Em determinado momento, um alerta de reconhecimento dele foi dado. Os policiais chegaram até ele, e conseguimos levá-lo aos familiares", afirmou.

Esquema especial mobilizou mais de 3.700 agentes da PM, aumento de 14% em relação ao último megashow na orla. O efetivo atuou na faixa de areia, vias de acesso e estações de transporte público, segundo o governo estadual.

Secretaria de Ordem Pública (Seop) mobilizou 2.235 agentes e diz ter apreendido mais de mil garrafas de vidro na área do show. A pasta também informou a apreensão de mais de dois mil itens, como churrasqueiras, carrinhos de carga e caixas de som, além da desmontagem de 20 "cercadinhos" na areia.

Secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior Corrêa Bento afirmou que a operação preventiva na areia ajudou a reduzir impactos na rede de atendimento. "O show da Shakira reafirma a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio e Copacabana como o maior palco urbano do mundo. A gente consegue unir cultura, turismo, economia e, principalmente, a capacidade operativa do nosso estado e da nossa cidade. Fizemos todo um trabalho preventivo sobretudo na faixa de areia, com a Operação Tatuí. Foram três dias consecutivos de retiradas de materiais enterrados, como garrafas de vidro, que trazem uma condição de insegurança enorme. Graças a essa operação, reduzimos impacto na rede hospitalar e no atendimento do Corpo de Bombeiros.", disse.

Corpo de Bombeiros atuou com 176 militares e registrou 80 socorros no mar no sábado, além de dez atendimentos no posto médico. O comandante-geral da corporação, coronel Tarcísio Salles, disse que médicos em motos aquáticas ajudaram a acelerar o atendimento em meio à multidão.

Tarcísio Salles explicou que o deslocamento por ambulância fica mais difícil em dias de praia lotada. "A forma convencional de atendermos é através da ambulância, mas, desta forma, o deslocamento se torna complexo em razão da multidão. Então, capacitamos nossos médicos para a locomoção pelo mar de moto aquática. Isso permite um atendimento mais rápido da vítima que está na areia", afirmou.