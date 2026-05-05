SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 41 anos morreu após perder o controle do próprio carro depois de levar um soco durante uma briga de trânsito no bairro Candelária, em Belo Horizonte (MG), na tarde do domingo.

Edmilson Rodrigues dos Santos morreu após colidir o próprio veículo contra um poste. Momentos antes, ele discutiu com um motociclista em um cruzamento da rua Waldemar Dias Coelho.

A dinâmica do acidente foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram que, antes da tragédia, o motociclista seguia pela via e fez uma conversão à direita para entrar na rua Buritis, quando Edmilson virou à esquerda para entrar na Waldemar Dias Coelho. Os dois quase colidiram frontalmente, de acordo a Polícia Militar de Minas Gerais.

Edmilson parou o carro, o motociclista voltou e teve início a confusão. O motorista da moto chegou a dizer para Edmilson que ele "tá na contramão" e bêbado, e ameaçou chamar a polícia.

Motociclista tentou fotografar a placa do carro e a discussão ficou mais acalorada. Em determinado momento, Edmilson tentou arrancar com o carro para ir embora, mas foi atingido por um soco no rosto desferido pelo motociclista. Instantes depois, o homem bateu o carro e o motociclista foi embora sem prestar socorro.

Uma equipe do Samu foi acionada e Edmilson foi levado para o Hospital Risoleta Tolentino Neves. O homem, entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. A causa da morte não foi divulgada.

Os objetos pessoais de Edmilson estavam dentro do carro. Segundo a PM mineira, foram localizados pertences como celular, relógio, cartões bancários e dinheiro, que foram entregues aos familiares dele.

Caso foi encaminhado à Polícia Civil para dar prosseguimento às investigações. Até o momento, o motociclista envolvido na confusão não foi identificado e ninguém foi preso.