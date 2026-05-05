SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lorena Lourenço da Silva de 12 anos morreu no último domingo (3) após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa em Álvares Machado, no interior de São Paulo.

A garota estava em uma caminhonete em movimento quando foi atingida pela linha. Testemunhas disseram à polícia que a jovem colocou a cabeça para fora do veículo enquanto passava pela área rural da cidade.

A linha causou um ferimento grave e profundo no pescoço da vítima. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Presidente Prudente, mas não resistiu ao corte.

A Polícia Civil apreendeu restos de pipas e linhas com material cortante perto do local do acidente. O material recolhido nesta segunda-feira (4) passará por perícia como parte da investigação conduzida pela Delegacia Seccional de Prudente.

A Divisão Municipal de Educação de Álvares Machado lamentou publicamente a morte da estudante. A vítima era aluna da rede municipal de ensino e participava de atividades locais.

A APA (Associação Prudentina de Atletismo), onde a jovem treinava, publicou uma nota de apoio. "Neste momento de dor, a APA, em nome de toda a diretoria, manifesta seus mais sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos da jovem Lorena", diz o texto.