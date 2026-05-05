SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto Iago Pereira Silva Oliveira compartilhou em suas redes sociais que esteve com Fernando Souto, uma das vítimas da queda de avião em Belo Horizonte, 15 minutos antes do acidente.

Os dois se encontraram no heliponto do aeroporto de Pampulha na manhã desta segunda-feira (4). "Acordei cedo, fui voar e quando cheguei de volta em BH, fui lá encontrar com um amigo. Ficamos conversando até a hora da decolagem [dele]", relatou o homem em publicação nesta segunda-feira no Instagram.

Oliveira teria deixado ido embora por volta das 11h50 e conta ter ficado sabendo do ocorrido ao chegar em casa. Segundo ele, recebeu a notícia pela televisão: "Como eu pedi para que não fosse verdade, que estivessem todos bem, que não fosse o avião, que aquilo tudo fosse um pesadelo, afinal eu estava ali com vocês a 15 minutos atrás, e aquilo não podia ser verdade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a queda às 12h21. A aeronave caiu contra um edifício na rua Ilacir Pereira Lima, altura do número 667, a seis quilômetros do ponto de onde decolou.

O piloto diz ter ido ao local do acidente no mesmo momento, ainda de uniforme para pilotagem. Ele relatou ter chegado junto com as ambulâncias e tinha a esperança de que pudesse ajudar em algo durante o socorro.

O amigo disse que Souto estava "animado e rindo como sempre" no último encontro, contando sobre próximos planos. "Hoje quando abracei seus pais, eu quis transmitir o abraço que você me deu, pois eu tinha sido o último a estar ali com vocês."

Souto morreu na queda. O empresário de 36 anos estava no banco do copiloto no momento do acidente.

Fernando era médico veterinário e empresário no Vale do Jequitinhonha. Ele administrava a Agro-Souto, empresa de alimentos para animais, aberta em 2015.

O pai da vítima é Nilo Souto (PDT). Ele foi eleito prefeito de Jequitinhonha em 2024 com 59,87% dos votos válidos e publicava fotos com o filho nas redes sociais com frequência.

Nino Souto estava em Belo Horizonte por causa de um evento. O político viajou para participar do 'Cristo é o Show', evento católico, que aconteceu no domingo (3).

O avião caiu na tarde desta segunda-feira no bairro Silveira, na região nordeste da capital mineira. A aeronave atingiu um prédio de três andares, em frente a um supermercado.

O acidente causou a morte de três pessoas. Além de Souto, o piloto, Wellington de Oliveira Pereira, 34, e o empresário Leonardo Berganholi, 50, também morreram. Outras duas pessoas que estavam a bordo ficaram em estado grave e foram levadas ao Hospital João 23.

Os bombeiros confirmaram que cinco pessoas ocupavam o avião no momento da queda. Até o momento, não há registro de vítimas no edifício atingido pela aeronave.