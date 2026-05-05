SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Moreira Souto, 36, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), será velado nesta terça-feira (5) após morrer na queda de um avião de pequeno porte em Belo Horizonte nesta segunda-feira (4).

O velório terá início no Poliesportivo Dativo Botelho da cidade, a partir das 14h30. De acordo com informações divulgadas pela própria Prefeitura de Jequitinhonha, o sepultamento também ocorre ainda nesta terça-feira, no cemitério municipal.

O município decretou luto oficial de três dias pela morte dele. "A Administração se une em solidariedade ao prefeito, à sua esposa, aos familiares e amigos, expressando sentimentos sinceros de conforto e força", anunciou nesta segunda-feira.

O corpo de Souto foi liberado na manhã desta terça-feira aos familiares. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que as outras duas vítimas, o piloto Wellington de Oliveira Pereira, 34, e o empresário Leonardo Berganholi, 50, aguardam liberação no IML (Instituto Médico-Legal).

Já Arthur Schaper Berganholi, 25 e Hemerson Cleiton Almeida Souza, 53, seguiam em estado grave até nesta segunda-feira. Os dois estão internados em Belo Horizonte no Hospital João 23, que informou não poder divulgar informações sobre o estado de saúde devido ao sigilo e privacidade.

A polícia disse ainda que a causa do acidente segue sendo apurada junto com o CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). Conforme a corporação, testemunhas já estão sendo ouvidas e o proprietário da aeronave também será ouvido.

Amigo se encontrou com Souto 15 minutos antes da quedaQuem era o filho de prefeito

Souto morreu na queda. O empresário estava no banco do copiloto no momento do acidente e deixa esposa e dois filhos.

Fernando era médico veterinário e empresário no Vale do Jequitinhonha. Ele administrava a Agro-Souto, empresa de alimentos para animais, aberta em 2015.

O pai da vítima é Nilo Souto (PDT). Ele foi eleito prefeito de Jequitinhonha em 2024 com 59,87% dos votos válidos e publicava fotos com o filho nas redes sociais com frequência.

Nino Souto estava em Belo Horizonte por causa de um evento. O político viajou para participar do 'Cristo é o Show', evento católico, que aconteceu no domingo (3).

O piloto, Wellington de Oliveira Pereira, 34, também morreu no acidente. Além de piloto, segundo as redes sociais, ele concluiu o curso de instrutor de voo em 2023 e foi aprovado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Leonardo Berganholi, 50, também não resistiu ao acidente. Leonardo era empresário, dono da Berganholi Super Marcas, uma empresa dedicada ao comércio varejista de automóveis e veículos usados. Ele viajava com o filho, Arthur, que sobreviveu.

Arthur Schaper Berganholi, filho de Leonardo, foi socorrido. Ele atua como advogado e empresário. O jovem foi aprovado na segunda fase do Exame de Ordem Unificado da OAB há 2 anos, em 2024.

O outro ferido é Hemerson Cleiton Almeida Souza. Aos 53 anos, é administrador com especialização em gestão financeira e auditoria.