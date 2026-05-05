SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas tartarugas-cabeçudas, espécie ameaçada de extinção, foram encontradas no final de semana na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

A dupla foi achada no sábado perto do Píer de Piedade, em Magé, e receberam marcação para monitoramento. A equipe do Projeto Aruanã localizou os animais com apoio de pescadores, que avisaram sobre a presença delas em currais de pesca.

Fato que chamou mais atenção foi a identificação de uma fêmea adulta. Batizada de Anitta, ela pesa cerca de 108 kg e tem idade estimada em 25 anos, o que é algo inédito nos monitoramentos de tartarugas no Rio de Janeiro, segundo os pesquisadores.

A outra encontrada no mesmo ponto foi uma juvenil nomeada de Shakira. Ela pesa 73,9 kg e tem idade estimada entre 15 e 20 anos, ainda de acordo com o projeto.

Os nomes foram dados devido ao show que ia acontecer no final daquele dia em Copacabana. A escolha foi feita pelas coordenadoras do grupo.

O pescador Uallace Santos foi um dos que participou da missão. "Eu nunca imaginei um dia viver isso aqui e hoje mostro para muitas pessoas essa maravilha. Essa é a décima primeira tartaruga a ser resgatada por mim, não acha que é fácil resgate de uma tartaruga de 108 kg. Essa é do quintal de casa", escreveu nas redes sociais, emocionado.

Currais de pesca podem reter tartarugas de forma ocasional e segura, o que facilita a identificação e a soltura. Os pesquisadores afirmam que a estrutura fixa usada na pesca permitiu marcar os animais e devolvê-los ao mar.

Desde abril, o projeto já identificou cinco tartarugas-cabeçudas na região, e quatro foram marcadas para acompanhamento. Embora a espécie já tenha sido registrada na Baía de Guanabara, o aumento dos avistamentos tem levantado novas dúvidas sobre o comportamento desses animais na área.

Frequência maior de aparições foge do padrão esperado para a espécie. Em geral, as tartarugas-cabeçudas costumam viver e se alimentar em mar aberto, o que torna a presença recorrente na baía um ponto de atenção.