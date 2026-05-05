As vítimas de hantavírus no navio no Oceano Atlântico podem ter sido infectadas antes de embarcarem no cruzeiro e uma transmissão de pessoa para pessoa não pode ser descartada ainda que rara, destacou a entidade em nota.

detectado em um navio de cruzeiro que navegava pelo Oceano Atlântico.

O balanço mais recente da OMS aponta que sete dos 147 passageiros e tripulantes a bordo da embarcação apresentaram sintomas e três morreram.

Um dos pacientes permanece em cuidado intensivo na África do Sul, mas apresenta melhora.

Dois pacientes permanecem a bordo do navio que, neste momento, está na costa de Cabo Verde. Ambos, segundo a chefe de Preparação e Prevenção de Epidemias e Pandemias da OMS, Maria Van Kerkhove, estão sendo preparados para serem evacuados.

Segundo ela, a situação no cruzeiro está sendo monitorada de perto e, como precaução, foi solicitado que os passageiros permaneçam em suas cabines enquanto o processo de desinfecção é realizado na embarcação.

O plano e nossa maior prioridade é evacuar esses dois indivíduos por via aérea, explicou, reforçando que o risco, para a população em geral, é baixo.

Não é um vírus que se espalha como o da influenza ou o da covid. É bem diferente.

O terceiro caso suspeito de hantavírus, de acordo com a representante da OMS, apresentou febre baixa e permanece com bom quadro de saúde.

Situação médica grave

A operadora de turismo Oceanwide Expeditions confirmou na segunda-feira (4) que enfrenta situação médica grave a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius.

Em nota, a empresa informou que o primeiro passageiro morreu no dia 11 de abril.

A causa da morte não pôde ser determinada a bordo. Em 24 de abril, esse passageiro desembarcou em Santa Helena [ilha britânica], acompanhado de sua esposa.

Três dias depois, em 27 de abril, a operadora de turismo foi informada que a esposa desse passageiro também havia passado mal e morrido. Ambos eram cidadãos holandeses.

Também no dia 27 de abril, outro passageiro, de nacionalidade britânica, adoeceu gravemente e foi levado para a África do Sul por via aérea.

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