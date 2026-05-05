SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (5) um dos suspeitos de envolvimento na morte de Sara Andrade dos Reis, agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de São Paulo. Ela foi morta em 19 de abril, na rodovia dos Imigrantes, na altura da Saúde, na zona sul.

A prisão ocorreu durante diligências realizadas pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). A identidade do suspeito não foi divulgada.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o homem foi preso suspeito de integrar a quadrilha envolvida no crime.

Sara, que trabalhava na Inspetoria Regional do Jabaquara e tinha 34 anos, estava em uma motocicleta quando foi baleada. Sua arma foi levada pelos criminosos. A moto em que Sara estava, uma Honda ADV 150, fora deixada pelos criminosos. O crime foi registrado como latrocínio e é investigado pelo 26º DP (Sacomã).

Desde a morte de Sara, a GCM tem feito incursões em favelas na região do Jabaquara e da Vila Santa Catarina, próximo ao local em que ela foi morta.

A GCM chama a ação de saturação. O objetivo seria conseguir informações sobre suspeitos de envolvimento na morte e localizar a arma roubada durante o crime. A ação, com armas longas, ocorre em vielas e becos, municiadas principalmente por denúncias anônimas.

Unidades como o Romu (Ronda Ostensiva Municipal) ?a Rota da prefeitura, criada por Paulo Maluf nos anos 1990 e reeditada por Ricardo Nunes (MDB) neste ano?, além do Iate (Inspetoria de Ações Táticas Especiais), canil e da Iamo (Inspetoria com Apoio de Motocicletas), foram remanejadas para a zona sul, expediente semelhante ao adotado pela Polícia Militar em casos de violência contra integrantes da corporação.

A favela Alba é a que concentra a maioria das ações. Procurada, a gestão Ricardo Nunes confirmou uma incursão na sexta-feira (24) na favela Alba com foco na repressão de crimes e no combate ao tráfico de drogas. "Durante a ação, um indivíduo foi conduzido ao 35º Distrito Policial para averiguação."