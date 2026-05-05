BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um dia após um avião de pequeno porte atingir um prédio no bairro Silveira, em Belo Horizonte, os moradores do edifício ainda vivem indefinição sobre quando poderão retornar ao local.

Até o início da tarde desta terça-feira (5), servidores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) atuavam no local para coleta de evidências da investigação do acidente, que deixou três mortos e dois feridos na segunda-feira (4).

O síndico do edifício esteve no local na manhã desta terça-feira e afirmou que aguarda a liberação do Cenipa e a retirada dos destroços da aeronave pelos proprietários.

"A gente aguarda o contato para fazer os reparos necessários e a retirada de parte da fuselagem e do motor da aeronave, que está dentro de um apartamento. A nossa expectativa é que parte do edifício seja liberada após a perícia", afirmou o síndico Fausto Torres.

Segundo ele, todos os moradores foram realocados para casas de familiares ou amigos e aguardam a confirmação das autoridades para retornar.

A Defesa Civil de Belo Horizonte afirmou que realizou vistoria no local e que os apartamentos 301 e 302, mais próximos do bloco de escadas atingido, foram isolados.

Os moradores dessas unidades recusaram a oferta de abrigo e optaram por ficar na casa de parentes, segundo o órgão.

O estacionamento onde caíram destroços da aeronave, que pertence a um supermercado, também foi isolado.

A Defesa Civil afirmou ainda que os demais apartamentos só serão liberados após o fim dos trabalhos do Cenipa.

A aeronave está registrada no RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro) em nome de antigos proprietários.

Conforme a Polícia Civil, ela não operava como táxi aéreo e pertencia aos envolvidos no acidente. A reportagem questionou a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) sobre a identidade do dono do avião, de matrícula PT-EYT, mas não houve retorno até a publicação.

Os corpos de duas das três pessoas que morreram no acidente já foram liberados aos familiares, segundo a Polícia Civil.

O velório de Fernando Moreira Souto, 36, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), será nesta tarde, em um centro poliesportivo da cidade.

O velório de Leonardo Berganholi Martins, 50, será no cemitério Vale das Flores, em Teófilo Otoni (MG). Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu na noite de segunda-feira no hospital.

O corpo do piloto, Wellinton Oliveira, 34, aguarda documentação para liberação do IML (Instituto Médico-Legal), segundo a Polícia Civil. Ele é natural de Colorado (PR), e não há informações sobre o sepultamento.

Os outros dois feridos são Arthur Schaper Berganholi, 25, filho de Leonardo, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, 53. Eles seguem internados no Hospital João 23, referência no atendimento a traumas em Belo Horizonte.

Os dois passaram por cirurgias nas pernas e, no último boletim divulgado, na noite de segunda-feira, estavam em estado estável. Nesta terça, a Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais), responsável pela unidade, informou que não divulgará novos detalhes sobre o estado de saúde.