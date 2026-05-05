SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ortografia da língua portuguesa costuma pregar peças até em quem escreve com frequência. Um dos tropeços mais comuns acontece com palavras que levam G ou J antes das vogais E e I, já que o som é praticamente idêntico.

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POR QUE "G" E "J" GERAM TANTA DÚVIDA?

Problema nasce da própria estrutura sonora do português. Antes de E e I, as letras G e J produzem o mesmo som (como em gelo e jeito). Sem diferença auditiva para orientar, o cérebro precisa recorrer à memória visual -e é aí que surgem os erros.

Sem o apoio do som, a escrita depende da lembrança visual das palavras. Porém, com a pressa e o uso constante de tecnologia, essa memória pode falhar. Muitas pessoas acabam escrevendo "no automático", confiando mais no hábito do que no conhecimento ortográfico consolidado.

AS PALAVRAS QUE MAIS GERAM ERROS

Alguns termos simples e bastante usados lideram as confusões.

Tigela. Por que é com G? Porque vem de uma palavra antiga (tegella, do latim) que já tinha G. Dica rápida: não existe "tijela" - sempre que for o utensílio de cozinha, use G.

Gengiva. Por que é com G? A palavra pertence a uma família que mantém o G, como em gengival. Dica rápida: tudo relacionado à boca com esse som (gen- / geng-) costuma ser com G.

Vagem. Por que é com G? Porque segue o padrão das palavras terminadas em -agem, que sempre usam G. Dica rápida: pense em outras parecidas - viagem, coragem, paisagem. Todas com G.

Viagem. Por que é com G? Mesma explicação do exemplo anterior: substantivos terminados em -agem sempre usam G. Atenção: viajem com J existe, mas é verbo (que eles viajem).

ORIGEM DAS PALAVRAS PODE AJUDAR

Entender de onde vem um termo é uma forma eficiente de fixar sua escrita. A palavra tigela, por exemplo, tem origem no latim tegella, o que explica a presença do "G". Conhecer a etimologia não é obrigatório, mas pode ser um aliado poderoso na memorização.

Uma estratégia prática é associar palavras com terminações semelhantes. Substantivos terminados em -agem - como coragem, viagem e folhagem - seguem o mesmo padrão com "G". Ao conectar mentalmente esses termos, fica mais fácil lembrar que "vagem", por exemplo, também segue essa regra.

Como evitar erros no dia a dia. Criar o hábito de revisar textos e prestar atenção a palavras recorrentes faz toda a diferença. Anotar termos que costumam gerar dúvida também ajuda a reforçar a memória.

DICAS FINAIS

Agrupe palavras por família (gelo, gelar, geladeira)

Memorize blocos, não palavras isoladas

E desconfie sempre do ouvido -ele engana