RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois policiais civis invadiram um pátio da Prefeitura do Rio de Janeiro e recuperaram um carro à força na manhã de domingo (3), segundo a Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública).

Responsável pelo local, a pasta afirma que o veículo havia sido rebocado por estar estacionado irregularmente durante as operações do show de Shakira em Copacabana, na zona sul, na noite de sábado (2).

Em megaeventos, o perímetro do bairro fica mais restrito para estacionamento e circulação. O local para onde o veículo foi levado fica no Andaraí, na zona norte.

Conforme a Seop, o carro retirado do pátio é uma viatura descaracterizada, modelo Nissan Versa.

Vídeos compartilhados nas redes sociais registram a saída do veículo do depósito e indicam que uma viatura adesivada da Polícia Civil também foi usada na ação. Esse segundo carro bateu em um portão ao deixar o local.

Os vídeos também mostram um homem que seria um dos policiais apontando uma arma para um funcionário.

"Servidores responsáveis pelo depósito foram agredidos após explicarem os trâmites legais para a retirada do veículo. A Seop se solidariza com os servidores e lamenta a truculência da ação", disse a secretaria.

A Polícia Civil afirmou que a Corregedoria-Geral da instituição apura a conduta dos agentes e um deles foi afastado preventivamente de suas funções.

"A Polícia Civil não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta, reiterando seu compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade", acrescentou.