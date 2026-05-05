SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (5) operação para desarticular quadrilha especializada em fraudes contra seguradoras. São Cumpridos 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Jandira, Itapevi e Barueri, na Grande São Paulo.

O esquema, segundo a investigação, funcionava com a encenação de acidentes de trânsito e o falso registro de roubos de veículos para receber indenizações indevidas. Foram identificadas 22 pessoas diretamente ligadas à organização ?que teria divisão de funções bem determinadas.

O grupo é investigado por ao menos 42 sinistros simulados entre 2018 e 2025. As fraudes, segundo a polícia, geraram 79 ocorrências junto a dez seguradoras diferentes neste período.

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) identificaram os supeitos pois a quadrilha reutilizou sistematicamente os mesmos endereços, contatos e veículos ao longo dos anos.

Batizada de Operação Apólice Cruzada, a ação procura reunir novas provas, detalhar a participação individual de cada investigado e dimensionar o prejuízo total causado às seguradoras, o valor ainda não foi divulgado.

A polícia informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes da quadrilha.