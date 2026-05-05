SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê de 1 ano e 4 meses morreu após ser atropelado pelo pai enquanto ele manobrava o carro na garagem de casa, em Chapecó (SC), na noite do domingo (3). O caso é investigado como negligência pela Polícia Civil de Santa Catarina.

Acidente ocorreu enquanto homem dava ré no veículo. Ele não teria percebido a presença do filho e, sem querer, atingiu o bebê, segundo informações da Polícia Civil catarinense.

O homem disse ter sentido um leve solavanco durante a manobra, mas não suspeitou que o filho tivesse sido atropelado. À polícia, ele alegou que pensou ter encostado em um degrau que tem na garagem da casa e deu continuidade à manobra.

Mãe da criança presenciou o atropelamento. Os pais socorreram o menino e o levaram a um hospital da cidade, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Pai foi levado à Central de Plantão Policial para prestar esclarecimentos. Após o depoimento, o homem foi solto enquanto as investigações prosseguem.

O caso foi registrado como acidente doméstico resultante de negligência sem a intenção de matar. As apurações são conduzidas pela 3ª Delegacia de Polícia de Chapecó e os investigadores aguardam a conclusão dos laudos periciais.

Novos detalhes só serão divulgados se houver alguma reviravolta nas investigações, disse em nota a corporação. "Diante da extrema sensibilidade do caso, a Polícia Civil informa que não prestará detalhes adicionais, salvo se novos fatos relevantes surgirem no decorrer da investigação". Como o homem não teve o nome divulgado, não foi possível localizá-lo.