SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preso na Bahia sob suspeita de envolvimento no estupro coletivo de duas crianças de 7 e 10 anos, Alessandro Santos, 21, chegou ao 63º DP (Vila Jacuí), na zona leste de São Paulo, no início da tarde de terça (5). Na entrada, um grupo de pessoas protestava contra ele.

Santos foi localizado e detido na última sexta (1º) por guardas-civis da cidade de Brejões, a cerca de 270 km de Salvador. Ele era alvo de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça paulista a pedido da polícia.

O voo com Santos saiu de Vitória da Conquista e pousou em Guarulhos por volta das 12h30.

Santos é investigado por estupro de vulnerável, corrupção de menores e gravação e divulgação de cenas de abuso sexual infantil. Ele é o único suspeito maior de idade no caso.

Segundo as investigações, ele e quatro adolescentes entre 14 e 16 anos participaram do ato, no último dia 21 de abril. A violência sexual foi filmada por Santos e repassada por aplicativo de mensagem. As duas crianças, de 7 e 10 anos, foram atraídas pelos suspeitos com um convite para soltar pipa, segundo os investigadores.

Segundo o delegado geral do 63º DP, Julio Geraldo, todos os quatro suspeitos foram indiciados e confessaram a autoria do crime. No depoimento, segundo o policial, eles definiram o crime como uma "zoeira". Os adolescentes envolvidos no crime foram ouvidos pelo juizado especial.

"Todos afirmaram igualmente que reconheciam-se como os autores do ato que causou tanta revolta, e afirmaram que aquilo não passava de uma brincadeira. Não é concebível como brincadeira algo que cause tanto sofrimento às vítimas", declarou o delegado.

O delegado também afirmou que Santos já passou por audiência de custódia e seria encaminhado para exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).

Alessandro saiu da delegacia às 16h07 em uma viatura da Polícia Civil. O local onde ele ficará preso não foi revelado para evitar represálias, segundo a polícia.