BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um dia após um avião de pequeno porte atingir um prédio no bairro Silveira, em Belo Horizonte, os moradores foram liberados para retornar ao edifício. A liberação aconteceu por volta das 16h desta terça-feira (5).

De acordo com a Defesa Civil, não há danos estruturais e os apartamentos não estão interditados. O acidente ocorreu por volta das 12h de segunda-feira (4) e deixou três mortos e dois feridos.

Por volta das 17h desta terça, o trabalho de perícia do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) no local também foi encerrado.

O síndico do edifício, Fausto Avelar, 32, esteve no local na manhã desta terça-feira e afirmou que aguardava a liberação do órgão da Aeronáutica e a retirada dos destroços da aeronave pelos proprietários.

À tarde, ele afirmou que os proprietários contrataram uma empresa para retirar os destroços e fazer a limpeza da área interna.

"Tem uma impressão de destruição, mas o prédio está intacto estruturalmente falando. O que a gente tem é a demolição de duas paredes, do corrimão das escadas", disse o síndico, que é engenheiro mecânico.

Segundo ele, todos os moradores foram realocados para casas de familiares ou amigos e aguardavam essa confirmação das autoridades para retornar.

Nos apartamentos 301 e 302, os mais atingidos, a expectativa é de retorno apenas no fim da semana.

O morador do 301 disse que os destroços atingiram a sala, a área de serviço e a cozinha. Ninguém estava no local no momento do acidente.

O prédio tem três andares e três apartamentos por andar. Segundo o síndico, ainda não há tratativas sobre a reparação dos danos. A interlocução tem sido conduzida pela empresa Inet, de Teófilo Otoni, que consta no RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro).

De acordo com a Polícia Civil, a aeronave havia sido vendida para a empresa de um dos envolvidos no acidente, mas o registro ainda não havia sido atualizado. A reportagem questionou a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) sobre a identidade do proprietário do avião, de matrícula PT-EYT, mas não houve resposta até a publicação.

Os corpos das três pessoas que morreram no acidente já foram liberados aos familiares, segundo a Polícia Civil.

O velório de Fernando Moreira Souto, 36, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), será nesta tarde, em um centro poliesportivo da cidade.

O velório de Leonardo Berganholi Martins, 50, será no cemitério Vale das Flores, em Teófilo Otoni (MG). Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu na noite de segunda-feira no hospital.

O corpo do piloto, Wellinton Oliveira, 34, será transferido ao Paraná. Ele será velado e sepultado em Munhoz de Mello, na região norte do estado, na manhã desta quarta-feira (6).

Os outros dois feridos são Arthur Schaper Berganholi, 25, filho de Leonardo, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, 53. Eles seguem internados no Hospital João 23, referência no atendimento a traumas em Belo Horizonte.

Os dois passaram por cirurgias nas pernas e, no último boletim divulgado, na noite de segunda-feira, estavam em estado estável. Nesta terça, a Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais), responsável pela unidade, informou que não divulgará novos detalhes sobre o estado de saúde.