SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem planeja viajar para fora do país neste ano precisa revisar o roteiro com mais cuidado. É que pontos turísticos entre os mais populares do mundo estão fechados para reformas e sem previsão de reabertura.

O Centro Pompidou, por exemplo, é um dos lugares mais visitados em Paris. Mas está com as portas fechadas desde o final do último ano, com previsão de abertura só em 2030. O museu é famoso pela arquitetura industrial de tubos coloridos e escadas rolantes visíveis.

Ele abriga a maior coleção de arte moderna e contemporânea do mundo, ao lado do Museu de Arte Moderna de Nova York. Enquanto a reforma acontece, parte das obras está emprestada a museus de diversos países.

Ainda na França, talvez seja o caso de repensar um roteiro na região da Normandia. Isso porque na cidade de Bayeux, o Museu da Tapeçaria de Bayeux está fechado. O local abriga um bordado medieval do século 11, com 70 metros de comprimento, que narra a conquista normanda sobre a Inglaterra, em 1066.

A peça passa por um processo de renovação até 2027. Até lá, é possível visitar a tapeçaria apenas de forma virtual. Em condições normais de funcionamento, o museu recebe 400 mil pessoas por ano.

Já nos Estados Unidos, o terceiro destino mais procurado do mundo para turismo, há diversos pontos turísticos fechados. Em Orlando, o parque da Disney passou por mudanças em atrações tradicionais. É o caso do Rios da América, uma área temática com navio a vapor e jangadas que passeavam sobre um rio cênico. A água do rio foi drenada e deu lugar a uma atração inspirada no mundo do filme "Carros", com pistas de rali onde os visitantes competem em veículos pelas montanhas.

Quem visitar o Metropolitan, em Nova York, não poderá ter acesso ao terraço, que dá vista panorâmica à cidade e ao Central Park. O terraço foi fechado em outubro do ano passado como parte de um projeto de renovação que visa um novo setor no museu. A promessa é reabrir o espaço dentro de quatro anos com um aumento de mais de 200 metros quadrados.

Em Las Vegas, o Museu de Colecionismo e Design, por cinco anos, expôs objetos "minúsculos, incomuns e esquecidos", segundo site oficial. Ele estava localizado em um centro comercial que foi demolido. Sua criadora, a artista Jessica Oreck, colocou a exposição na estrada e a leva para diversos locais dos Estados Unidos. Não há previsão para que o museu encontre um novo local permanente de novo.

Para viver uma experiência artística que também foge do comum, outra opção é o Omega Mart. A atração é uma das mais populares de Las Vegas e oferece uma imersão disfarçada de supermercado. Lá, os itens nas prateleiras são criações satíricas, não produtos reais de consumo, como o leite de mariposa, por exemplo. Os visitantes também encontram passagens secretas que levam a mundos paralelos e galerias de arte.

Fazendo uma viagem à Ásia, no sudeste da Coreia do Sul, o Templo de Gounsa foi um dos principais pontos culturais da região. O conjunto de edifícios seculares, principal referência do budismo coreano, ficava na cidade de Uiseong.

Ele foi completamente destruído, em março do ano passado, em um incêndio florestal. Uma alternativa para o ponto turístico é visitar o Templo de Bongjeongsa, que fica a cerca de 35 km do local. Lá, é possível conhecer murais budistas e a construção de madeira mais antiga do país.