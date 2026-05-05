RIO BRANCO, AC E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros no Instituto São José, em Rio Branco (AC), deixou duas mulheres mortas e cinco pessoas feridas, de acordo com o comandante do Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar do Acre, tenente-coronel Felipe Russo.

Segundo o oficial, um adolescente de 13 anos, armado com uma pistola, invadiu a escola e efetuou vários disparos. Ele teria utilizado a arma do padrasto, que é advogado. Por ser aluno da instituição, ele não teria tido dificuldades para entrar no prédio.

Conforme o tenente-coronel, o adolescente estava com outros dois carregadores municiados e se entregou após o ataque.

Os nomes das vítimas não foram divulgados. A Polícia Militar cercou a área e tenta localizar o padrasto.

Um estudante afirmou que a reforma no prédio pode ter contribuído para a falta de reação imediata ao ataque na escola. Segundo ele, como a unidade passa por obras, a turma inicialmente confundiu o barulho dos tiros com ruídos da reforma.

Em seguida, ainda de acordo com o estudante, alguém tentou abrir a janela da sala, que fica em um piso acima de onde ocorreu o ataque. Foi quando uma professora alertou sobre a situação.