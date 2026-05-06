SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A massa de ar seco que cobre grande parte da região central do país continua com força e mantém as nuvens de chuva afastadas. Com isso, os institutos de meteorologia preveem nesta quarta-feira (6) mais um dia de sol entre poucas nuvens na região metropolitana de São Paulo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, essa condição climática deve se manter pelo menos até o fim de semana, quando há a previsão da chegada de uma nova frente fria ao litoral paulista, provocando uma mudança nas condições do tempo. Além da volta da chuva, o sistema deve provocar declínio das temperaturas a partir do domingo (10), com a atuação de uma massa de ar frio de origem polar.

Nesta quarta, o CGE indica que as condições meteorológicas serão muito semelhantes ao dia anterior, com sol entre poucas nuvens e temperaturas entre mínima de 17°C na madrugada e máxima na casa dos 29°C nas primeiras horas da tarde. A umidade do ar deve registrar valores mínimos ao redor dos 38% e não há previsão de chuva.

Nesta terça (5), a temperatura subiu mais que o esperado na Grande São Paulo, alcançando 29,2°C às 16h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A mínima foi 16,1°C, às 6h.

A Climatempo prevê que há possibilidade de chuva fraca nesta quarta em pontos localizados do sul, leste e litoral de São Paulo, além do extremo sul mineiro, assim como no norte e interior do Rio de Janeiro. Nas demais áreas, indica o instituto, o tempo segue estável, sem previsão de precipitação, com predomínio de uma massa de ar mais seco associada a um sistema de alta pressão em níveis médios da atmosfera.

"A influência marítima favorece chuvas fracas a moderadas no litoral norte do Espírito Santo desde cedo, com avanço ao longo do dia para boa parte do estado. A umidade na atmosfera também provoca chuvas fracas no nordeste e em pontos do interior mineiro de forma isolada. Com o passar das horas, as pancadas ganham intensidade no litoral norte capixaba e no nordeste mineiro, podendo ser moderadas a fortes, com risco de temporais isolados no Espírito Santo. Na região de Vitória, a chuva ocorre de forma moderada", prevê a meteorologista Lívia Caetano.

Ela alerta, porém, para a baixa umidade relativa do ar no norte, oeste, noroeste e em pontos do interior paulista, além do Triângulo Mineiro, com índices abaixo de 30%.

E é justamente por isso que a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nesta terça um alerta para o aumento do risco de incêndios em áreas de vegetação em todo o território paulista nos próximos meses.

"A análise meteorológica indica um período mais crítico entre junho e outubro, com tendência de temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e chuvas irregulares. A possível atuação do fenômeno El Niño pode intensificar essas condições, favorecendo o ressecamento da vegetação e aumentando o potencial de propagação do fogo", destacou o órgão estadual, em nota.

CHUVA INTENSA SE MANTÉM NO NORTE E NORDESTE

Segundo a Climatempo, o tempo segue instável n esta quarta em várias regiões do Brasil, com destaque para a chuva forte e o risco de temporais no Norte e no Nordeste. O instituto informa que a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e dos Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOLs) reforça as instabilidades em algumas áreas, mantendo pancadas intensas e acumulados elevados principalmente na faixa norte e no litoral nordestino.

No Sul, destaca a Climatempo, a influência de uma frente fria, ventos marítimos e perturbações em níveis elevados, se limita ao sul e ao litoral do Rio Grande do Sul, com chuva mais intensa nessas áreas, enquanto o restante da região tem predomínio de tempo firme.

Já no interior do país, o destaque é o tempo seco, com temperaturas em elevação e baixos índices de umidade relativa do ar.