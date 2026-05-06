SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois pedestres foram atropelados no início da noite desta terça-feira (5) na esquina das avenidas Ipiranga e São João, no centro da capital paulista.

A motorista de um carro perdeu o controle da direção e invadiu a esquina onde fica o Bar Brahma, no famoso cruzamento da capital paulista.

Segundo testemunhas, os dois pedestres, um homem e uma mulher, foram atingidos e jogados a uma distância de aproximadamente dois metros. O homem conseguiu levantar em seguida. A mulher ficou deitada na avenida até ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ela foi levada para um hospital.

A motorista saiu do carro com a ajuda de socorristas, mas conseguiu caminhar até uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os motivos do acidente serão investigados pelo 3º Distrito Policial, localizado no bairro Santa Efigênia.

A batida destruiu a frente do carro e entortou um semáforo. Equipes do Samu, dos bombeiros e da Polícia Militar foram para o local logo após o acidente, registrado às 18h25. O trânsito da avenida São João foi fechado por aproximadamente uma hora.

O Bar Brahma estava cheio na hora do acidente, mas nenhum cliente ou funcionário do estabelecimento foi atingido. A música ao vivo continuou normalmente enquanto os feridos eram atendidos na avenida.

Em março a CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana), órgão da Prefeitura de São Paulo, aprovou o projeto do Boulevard São João, que ganhou o apelido de Times Square Paulistana. O projeto prevê a instalação de quatro painéis de LED no entorno do cruzamento das avenidas Ipiranga e São João.

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