SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente entre uma carreta e uma moto interdita a Linha Amarela na manhã desta quarta-feira (6), no Rio.

A motocicleta teria se chocado na traseira de um veículo de carga. A batida ocorreu por volta das 8h na altura da saída 4, Inhaúma, no sentido Barra da Tijuca, de acordo com o Centro de Operações Rio.

Uma pessoa ficou em estado grave. Segundo imagens da TV Globo, um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi até o local para socorrer a vítima ao atendimento médico.

A interdição, no momento, é total. A LAMSA, concessionária da via, informou pelas redes sociais que a faixa reversível também está fechada e que há um fluxo intenso de veículos na região.

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda retorno.