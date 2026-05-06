SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem procurado por suspeita de integrar o grupo de extermínio Thundercats, de Pernambuco, foi preso na noite de segunda-feira (5) na região da Luz, no centro de São Paulo.

José Jairo de Moura Cavalcanti tinha mandado de prisão em aberto. A prisão foi feita por policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) durante patrulhamento tático, segundo a Polícia Militar de São Paulo.

Nada de ilícito foi encontrado na abordagem. A PM afirma que o homem chamou a atenção das equipes por atitude suspeita e foi identificado após consulta aos sistemas policiais.

A Polícia Civil de Pernambuco o aponta como integrante do grupo. Segundo as investigações, ele é suspeito de envolvimento em homicídios e extorsão.

O grupo ficou conhecido por executar vítimas que denunciavam a quadrilha. Integrantes da organização já foram condenados pela Justiça de Pernambuco por homicídio e associação criminosa, com penas de quase 30 anos de prisão.

Após a prisão, o suspeito foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros IV. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

O QUE É O GRUPO DE EXTERMÍNIO THUNDERCATS

O grupo de extermínio Thundercats atuava em Pernambuco. A organização criminosa operava sobretudo na Região Metropolitana do Recife e foi desarticulada pela primeira vez em 2007, na Operação Ponta do Iceberg.