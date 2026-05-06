RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) uma operação que mira um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal ligado ao jogo do bicho no Rio de Janeiro.

O foco da investigação é uma rede de postos de gasolina e empresas associadas que, segundo a PF, seriam usadas para ocultar patrimônio da contravenção.

Ao todo, agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão em endereços na capital fluminense ? incluindo bairros como centro, Barra da Tijuca, Campo Grande e Bangu, e em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense.

A Justiça também determinou o sequestro de bens dos investigados, entre eles três policiais civis e um policial militar. Os nomes dos agentes não foram divulgados.

As medidas atingem imóveis, veículos de luxo, cotas de empresas e ao menos 16 embarcações registradas em nome próprio ou de terceiros usados como laranjas.

De acordo com a PF, o grupo montou uma estrutura empresarial formal para dar aparência legal a recursos obtidos com o jogo do bicho. As investigações apontam que os estabelecimentos, incluindo postos de combustíveis, lojas de conveniência e empresas de gestão patrimonial, seriam, na prática, controlados pelos investigados.

Os policiais afirmam que a organização tinha características típicas de grupo criminoso, como divisão de tarefas e atuação contínua, voltada à prática de crimes tributários e lavagem de capitais.

A corporação também apura se o grupo tem ligação com integrantes da família do bicheiro Rogério de Andrade, herdeiro de uma das principais estruturas do jogo do bicho no estado. A suspeita remonta ao período em que Castor de Andrade exercia forte influência sobre a contravenção no Rio.

Um dos alvos da operação é um estabelecimento conhecido como Posto Castor, em Bangu, associado ao nome da família. Não há mandados contra Rogério nesta quarta.

Os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação fiscal e organização criminosa. A Polícia Federal não descarta que novos crimes sejam identificados a partir da análise do material apreendido.