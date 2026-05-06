SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passageiro do cruzeiro MV Hondius, que está no centro de um alerta internacional por um surto de hantavírus, testou positivo para a doença e está sendo tratado no Hospital Universitário de Zurique (USZ), informaram as autoridades suíças nesta quarta-feira (6).

"Uma pessoa testou positivo para hantavírus na Suíça", disse o Ministério da Saúde do país em comunicado. A instituição afirmou que o hospital está "preparado para lidar com esses casos, é capaz de cuidar do paciente e garantir a segurança da equipe e de todos os pacientes".

Segundo o ministério, o homem retornou de uma viagem à América do Sul no fim de abril com sua esposa, após viajar no cruzeiro em que foram registrados casos da doença. Ele percebeu os sintomas depois de desembarcar, consultou seu médico e foi encaminhado ao USZ para avaliação.

Um exame realizado pelo Hospital Universitário de Genebra (HUG) confirmou o diagnóstico na terça-feira (5). O paciente desembarcou por conta própria e não integra o grupo de três pessoas evacuadas do navio nesta quarta.

O HUG identificou a cepa Andes ?a única variante conhecida do hantavírus com capacidade de transmissão entre humanos. O ministério destacou que essa transmissão "ocorre apenas por contato próximo" e considerou "improvável" o surgimento de novos casos no país. A esposa do paciente não apresenta sintomas, mas está em autoisolamento preventivo.

Com a confirmação do caso em Zurique, a OMS (Organização Mundial da Saúde) passa a contabilizar três infecções confirmadas ligadas ao navio e cinco casos suspeitos ?números que devem ser atualizados à medida que os testes dos evacuados forem concluídos.

O paciente em Zurique tomou conhecimento do surto após receber um e-mail do operador da embarcação, a Oceanwide Expeditions, e se apresentou espontaneamente ao hospital.

Também nesta quarta, três passageiros foram evacuados do navio, que está ancorado ao largo de Cabo Verde, e serão transferidos para hospitais especializados na Europa, informou o Ministério das Relações Exteriores holandês. São um holandês, um britânico e uma alemã ?dois apresentam sintomas da doença e um é caso de possível infecção, segundo o ministério holandês.

A alemã, sem sintomas, tinha tido contato com outra passageira alemã que morreu a bordo em 2 de maio. Ela será levada a um hospital em Düsseldorf para testes.

O MV Hondius, de bandeira holandesa, partiu de Ushuaia, na Argentina, em 1º de abril com 88 passageiros e 59 tripulantes de 23 nacionalidades ?não há brasileiros a bordo.

A primeira vítima foi um homem holandês de 70 anos, que desenvolveu sintomas em 6 de abril e morreu cinco dias depois. Sua esposa, de 69 anos, desembarcou em Santa Helena, foi transportada para Joanesburgo e morreu em 26 de abril. A terceira morte ocorreu a bordo em 2 de maio.

A OMS avalia que o casal holandês teria sido infectado antes de embarcar, possivelmente durante alguma atividade ao ar livre, como observação de pássaros, com transmissão posterior aos demais passageiros. A confirmação de transmissão entre humanos, no entanto, não alterou a avaliação de risco da agência.

"Não muda a avaliação de risco porque a transmissão ocorre principalmente por contato com roedores infectados, e mesmo a transmissão entre humanos se dá apenas em contatos muito, muito próximos", disse à Reuters Shenaaz El-Halabi, representante da OMS na África do Sul.