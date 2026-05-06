SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Suspeito de torturar e matar uma pessoa em Cabo Frio, um homem investigado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver foi preso nesta terça-feira (5) no município da Região dos Lagos do Rio.

O investigado era considerado foragido. Agentes da Polícia Civil de Cabo Frio fizeram a prisão após ações de inteligência no bairro Jacaré.

O mandado de prisão está ligado a um crime de 7 de outubro de 2024. De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu na Rua do Pomar, onde a vítima conhecida como "Joca" foi capturada, torturada e morta por integrantes de uma facção criminosa.

Os policiais passaram a monitorar a região para evitar fuga. Ainda segundo a investigação, o suspeito foi localizado e abordado.

O preso tem anotações criminais por outros delitos. A Polícia Civil informa registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ou porte de arma de fogo e homicídio.

UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito. Em caso de manifestação, o texto será atualizado