RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar apreendeu uma metralhadora de calibre .30, armamento com potencial para atingir aeronaves, e outros 16 fuzis durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (6) em comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a corporação, o arsenal foi localizado em um imóvel na comunidade da Coreia, em Bangu, que funcionava como paiol do tráfico. No local, os agentes identificaram uma passagem subterrânea que levava a um cômodo oculto, descrito como uma espécie de bunker usado para armazenar armas e drogas.

Ao todo, cinco pessoas foram presas na ação. De acordo com a PM, dois dos detidos são apontados como lideranças do grupo criminoso que atua nas comunidades da Coréia, Rebu, Cavalo de Aço e Vila Aliança, na região de Bangu.

Um sexto suspeito foi baleado durante confronto e socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Além do armamento, os policiais apreenderam drogas. A quantidade ainda não foi contabilizada.

A operação foi conduzida por equipes do 14º BPM (Bangu), com apoio do COE (Comando de Operações Especiais) da Polícia Militar, e de agentes da 34ª DP (Bangu), que investigam a atuação do grupo.

Segundo a polícia, os criminosos são responsáveis por disputas territoriais armadas e por roubos de veículos e cargas na zona oeste da capital.