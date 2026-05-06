RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio de Janeiro, será reaberto para visitação pública. A decisão foi tomada pelo desembargador Ricardo Couto, governador interino.

De acordo com o governo, inicialmente serão realizadas visitas com estudantes da rede pública estadual e grupos de interesse, com o objetivo de organizar o modelo de visitação do público geral.

"Os grupos de interesse serão selecionados pelo Inepac (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural), responsável pelo contato institucional com as universidades, enquanto a Secretaria de Educação ficará encarregada da articulação com as escolas. A iniciativa tem como objetivo ampliar o alcance da ação, com início neste mês, junto ao público educacional", diz o governo, em nota.

Construído entre 1909 e 1913 para servir de residência do empresário Eduardo Guinle, foi vendido à União em 1946. O palácio foi usado como residência presidencial por Juscelino Kubitschek. O presidente João Goulart permaneceu no imóvel durante o início do golpe militar de 1964.

O palácio foi doado para o governo fluminense em 1975, pelo general Ernesto Geisel, sob a condição de ser usado como residência oficial do governador. O último a morar no local foi o ex-governador Wilson Witzel.

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