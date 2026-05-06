SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em greve há oito dias, os trabalhadores da educação da rede municipal de São Paulo rejeitaram a proposta de reajuste salarial da gestão Ricardo Nunes (MDB) e fazem um ato na cidade nesta quarta (6).

Eles se reuniram em frente à Secretaria Municipal de Educação, na Vila Clementino, zona sul da capital, no fim da manhã desta quarta e seguem à caminho da prefeitura, na região central.

Aderiram à greve diversos profissionais da educação, professores, diretores, coordenadores, agentes escolares e auxiliares técnicos. A principal reivindicação dos servidores é a valorização salarial, além de melhoria nas condições de trabalho.

Eles reivindicam um reajuste salarial de ao menos 5,4% e mais 10% de aumento real, além da incorporação de abonos complementares. A gestão Nunes, no entanto, apresentou proposta em que os servidores receberiam apenas reajuste de 2% neste ano e 1,51%, em 2027.

Para a Coeduc (Coordenação das Entidades Sindicais Especificas da Educação da Municipal), que é composta por três sindicatos de trabalhadores da educação, a proposta da prefeitura é "insuficiente e desrespeitosa".

Também afirma que a gestão Nunes busca manter o arrocho salarial, enquanto os servidores enfrentam escolas lotadas, com falta de funcionários, excesso de trabalho e infraestrutura precária.

Procurada no início da tarde desta quarta, a Prefeitura de São Paulo não comentou sobre a mobilização.